Володин: Вместо запрета смартфонов детям надо предлагать альтернативу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что детям не следует запрещать использование смартфонов, вместо этого надо предлагать другие варианты для времяпровождения.

По оценке Володина, которую он высказал в своем канале в "Максе", внутренняя свобода - это прежде всего освобождение от зависимостей. В современном мире наиболее распространенными из них стали смартфоны и социальные сети, отметил политик.

По его оценке, проблема снижения рождаемости из-за массового распространения гаджетов затрагивает почти весь мир. Ведь, хотя развитие технологий приносит очевидные положительные эффекты, такие как упрощение повседневных процессов, у этого есть и негативные последствия. Виртуальный мир часто замещает живое общение и настоящую жизнь, констатировал председатель Госдумы.

Эксперты, по его словам, отмечают, что чрезмерное использование смартфонов может оказывать влияние на демографические показатели. Например, уровень рождаемости в различных странах начал снижаться в следующие годы:

США, Англия, Австралия - с 2007 года;Франция, Польша - с 2009 года;Мексика, Марокко, Индонезия - с 2012 года;Гана, Нигерия, Сенегал - с 2013 по 2015 год.

Эти изменения, пояснил Володин, совпали с массовыми продажами смартфонов на местных рынках. В результате, отметил он, молодые люди стали меньше уделять времени личному общению, что привело к осознанному выбору одинокой жизни.

На этот вызов, по оценке парламентария, необходимо отвечать не запретами для подрастающего поколения, а предложением альтернативы.

Для детей, считает Володин, это могут быть интересные кружки, спортивные секции, сезонные оздоровительные лагеря и т.п.

Важно создавать условия для таких активностей, чтобы дети проводили меньше времени за гаджетами, уверен председатель ГД. Этот путь может быть сложнее, но он более эффективен.

При этом родители, по мнению политика, должны обращать внимание на то, сколько времени их дети проводят в интернете. Володин напомнил, что собственная жизнь намного интереснее и ярче, чем та, что показывают на экранах. И вместо того чтобы следить за чужими историями, стоит сделать так, чтобы каждый день стал событием в реальной жизни.