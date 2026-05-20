Москвичам рассказали, как защититься от теплового удара в жару

Москвичей предупредили о периоде аномально жаркой погоды и напомнили о мерах предосторожности, которые помогут избежать теплового и солнечного удара. При высокой температуре воздуха важно регулярно восполнять потерю жидкости, носить головные уборы и избегать физических нагрузок, сообщила ТАСС главврач ГП №2, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева.

"В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку, особенно страдает сердечно-сосудистая система. Защититься от теплового и солнечного удара помогут комфортная одежда из натуральных тканей светлого цвета, головной убор, бутылочка воды. В жаркое время рекомендуем выпивать до двух литров жидкости", - сказала она.

На жаре расширение сосудов и обезвоживание ведут к резким перепадам давления, сгущению крови и учащению пульса. Для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями это повышает риски инфарктов и инсультов, отметила врач. "Если имеются хронические заболевания сердца, необходим постоянный контроль артериального давления, прием плановых препаратов. При этом важно помнить, что следить за здоровьем помогает и своевременное обращение к врачу", - пояснила Шиндряева.

Так, в столичных поликлиниках работают сервисы "Умного приема", они помогают выявлять риски болезней системы кровообращения на ранней стадии: искусственный интеллект анализирует данные электронной медицинской карты и может предупредить о вероятности инфаркта или инсульта до возможной катастрофы. Опасно, если появляются сильная одышка, давящие боли за грудиной, резкие перепады давления в любую сторону, учащается пульс и возникает головокружение - это указывает на то, что "сердце не справляется с жарой". При этом резкий переход с жары в кондиционируемое помещение может, наоборот, привести к повышению артериального давления.

"От физических активностей лучше воздержаться, спорт переместить в более комфортные условия. Если придется работать на жаре, обязательно надевайте головной убор, пейте больше воды и чаще делайте перерывы, во время которых уходите в тень", - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что аномальная жара сохранится в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели - температура воздуха будет достигать 30-32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат. Значения средней суточной температуры с понедельника по пятницу будут превышать норму на 8-9 градусов.