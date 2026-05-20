В Приморье отловили заходившего в села амурского тигра

В Уссурийском городском округе Приморского края специалисты охотнадзора изъяли из дикой природы молодого амурского тигра, который ранее посещал населенные пункты Кугуки, Борисовка и Линевичи. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

По предварительной оценке, возраст животного - около трех лет, а вес - примерно 90-100 килограммов. При осмотре внешних повреждений у животного не обнаружено.

Изъятого хищника перевезли в Центр реабилитации диких животных "Тигр", расположенный в селе Алексеевка. После тщательного обследования специалисты определят дальнейший план действий.