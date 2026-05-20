Аэропорты Самары, Казани, Бугульмы и Нижнекамска приостановили работу
В аэропортах Самары, Казани, Бугульмы и Нижнекамска введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории региона объявлена ракетная опасность.
Аэропорты Ульяновска, Саратова, Пензы, Владикавказа, Грозного и Магаса также приостановили работу.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на промзону.