Аэропорты Самары, Казани, Бугульмы и Нижнекамска приостановили работу

В аэропортах Самары, Казани, Бугульмы и Нижнекамска введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Об этом заявили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории региона объявлена ракетная опасность.

Аэропорты Ульяновска, Саратова, Пензы, Владикавказа, Грозного и Магаса также приостановили работу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на промзону.