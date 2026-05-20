Школьники начнут изучать профиль "Искусственный интеллект"

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью РИА Новости анонсировал масштабное обновление школьной программы. С 1 сентября текущего года в рамках углубленного курса информатики стартует изучение нового профиля «Искусственный интеллект».

По словам главы ведомства, решение о его внедрении было продиктовано колоссальной востребованностью и актуальностью темы, выявленной в ходе завершившегося в мае цикла Всероссийской олимпиады школьников, куда этот профиль был включен как экспериментальное направление.

Ранее министерство уже заложило фундамент для этого перехода, включив линейку учебников «Введение в искусственный интеллект» для средних и старших классов в федеральный перечень.

