Минобрнауки готово обсудить возобновление с США обмена студентами

Москва готова к осторожному восстановлению академических контактов с Вашингтоном. В Минобрнауки «Известиям» сообщили, что готовы обсуждать встречные шаги по студенческим обменам, если американская сторона проявит заинтересованность.

Первым тестовым проектом может стать пилотный обмен на базе МГУ, идею которого в марте обсудили депутаты Госдумы и конгрессмены на первой за 12 лет очной встрече в США.

Однако на пути полноценного возобновления программ стоят серьёзные барьеры. Как пояснил американист Малек Дудаков, за полтора года администрация Дональда Трампа свернула множество международных образовательных программ, включая Fulbright.

С ноября 2025 года Госдеп требует от соискателей учебной визы подтверждения статуса постоянного проживания в стране, где работает консульство, а в РФ таких учреждений не осталось.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что Вашингтон не готов восстанавливать авиасообщение до завершения украинского конфликта.

Профессор ВШЭ Ирина Абанкина подчеркнула, что даже небольшой шаг навстречу был бы крайне важен для науки и развития передовых образовательных программ, где Россия способна выступать на равноправной основе.

До 2022 года система обменов была разветвлённой: программы Global UGRAD и Fulbright покрывали все расходы студентов. Сейчас в российских университетах обучаются лишь 97 студентов из США.