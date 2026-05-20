Россияне смогут самостоятельно блокировать вызовы из-за рубежа

У граждан России появится возможность самостоятельно защититься от мошеннических звонков из-за рубежа - соответствующий сервис появится на Госуслугах в рамках реализации второго пакета антифрод-мер. Об этом в кулуарах ЦИПР рассказал журналистам вице-премьер - глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

В первоначальной версии законопроекта запрет на вызовы из-за рубежа предлагалось устанавливать по умолчанию с возможность последующего снятия через Госуслуги.

"Мы доработали положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой самозапрет на Госуслугах - по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт", - сообщил Григоренко.

Кроме того, по словам вице-премьера, в проекте зафиксирована обязанность операторов маркировать звонки из-за границы. "Чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова", - уточнил он.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесён правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учёта платежных карт.

Ранее стало известно, что еще одной мерой, которая добавилась во второй пакет антифрод-законодательства, стало появление механизма борьбы с "одноразовыми" симками. Теперь договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления.