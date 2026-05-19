Сейчас в России ведется работа по восстановлению федерального характера системы образования, однако многое зависит от регионов, которые испытывают нехватку средств. Несмотря на разработку единых учебников истории, проблемы остаются, а у регионов нет денег на их решение. Об этом во вторник, 19 мая, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Он прокомментировал обращение жителей микрорайона Березовый, расположенного рядом с Иркутском, к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Он попросили его, чтобы тот построил им школу «в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем».

— То, что у многих регионов действительно нет средств на образование, — это печальная правда, — сказал Вассерман.

Парламентарий отметил, что пока образование остается делом регионов, подобные проблемы, как с нехваткой школ в Иркутской области, будут неизбежны. Он призвал к радикальной переработке закона об образовании для возвращения его на федеральный уровень, передает Lenta.ru.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко ранее сообщил, что из личного фонда президента Владимира Путина выделят средства на создание в каждой школе Южной Осетии должности советника по воспитательной работе с окладом 40 тысяч рублей в месяц.