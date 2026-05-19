СМИ вспомнили прогнозы Жириновского о будущем России

Издание News.ru вспомнило прогнозы бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.

Как сообщает издание, 20 лет назад Жириновский заявил на украинском ток-шоу, что Россия и Китай станут основой нового мира. Тогда же он назвал главным оплотом будущего мироустройства Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Мне плевать на ваше НАТО и Европу. Мы — Россия и Китай, никто нам не конкурент и не соперник. У нас 10–20-миллионная кадровая армия и огромное количество ядерного оружия. Никогда нам никто ничего не укажет», — передает слова Жириновского издание.

Жириновский также заявил, что к 2036 году весь мир «на коленях будет стоять» перед союзом Китая и России. При этом он также считал, что своим величием Китай обязан России, а сама Россия не выстояла бы без Китая.

Помимо этого, Жириновский также заявил, что страны Европы начнут воевать друг против друга. Украинцев же он назвал «пушечным мясом для Европы».

«Французы, немцы, никто не хочет и не умеет воевать. И НАТО лопнет. Германия пойдет танками на Польшу и Украину. Но с нами они больше воевать не будут. Польшу и Украину они уничтожат. Таким будет мир через 30 лет», — заявил он.

