Меган Маркл выступила в Женеве с очень личным призывом

Меган Маркл совершила одиночную поездку в Женеву, где приняла участие в открытии инсталляции The Lost Screen Memorial — проекта, посвящённого детям, погибшим из-за онлайн-травли и цифрового насилия. Мероприятие прошло на площади Place des Nations накануне открытия 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во время церемонии герцогиня Сассекская выступила с эмоциональной речью, в которой призвала мировое сообщество перестать воспринимать безопасность в интернете исключительно как технологическую проблему. По словам Меган, речь идёт уже о полноценном вопросе общественного здоровья.

За её спиной были установлены 50 световых панелей с фотографиями детей, погибших в результате кибербуллинга и другого вредоносного онлайн-контента.

«Каждое имя принадлежало ребёнку, которого любили безмерно. Ребёнку, чей смех когда-то звучал дома. Чьё будущее казалось безграничным», — сказала Маркл во время выступления.

Особое внимание герцогиня уделила ответственности цифровых платформ и развитию искусственного интеллекта. По её словам, новые технологии не только повторяют прежние ошибки соцсетей, но и многократно усиливают их последствия.

«Мы не просили родителей самостоятельно изобретать ремни безопасности. Не позволяли детям тестировать опасные лекарства. И не считали отравленную воду платой за прогресс. Мы действовали — и сейчас мир снова должен действовать», — подчеркнула она. Маркл также призвала пользователей внимательнее относиться к собственному поведению в социальных сетях: «Требуйте большего от платформ, которые формируют жизнь наших детей. Будьте примером того, как осознанно использовать лайки, комментарии и публикации».

Инсталляция была создана организацией Archewell совместно с инициативой The Parents’ Network и уже ранее показывалась в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Проект стал частью кампании No Child Lost to Social Media, направленной на борьбу с опасным контентом в сети. Тема ментального здоровья и влияния соцсетей остаётся одной из ключевых для Меган и принца Гарри. Ранее герцогиня рассказывала, что на протяжении многих лет ежедневно сталкивалась с травлей в интернете и называла себя «самым затравленным человеком в мире».