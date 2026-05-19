Пулково обслужил более 100 рейсов на прилет и вылет после снятия ограничений

Петербургский аэропорт Пулково обслужил более 100 рейсов на прилет и вылет после снятия временных воздушных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей Пулково.

"С момента открытия воздушного пространства обслужено более 100 рейсов и порядка 15 000 пассажиров", - говорится в сообщении.

Также в Пулково отметили, что на 21:00 задержано 22 рейса и еще 15 отменено. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию по факту задержек авиарейсов в Пулково. Пассажирам предоставляются напитки, питание, при необходимости - размещение в гостинице.

Во вторник Росавиация трижды вводила ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атак БПЛА.