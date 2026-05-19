Алексей Учитель впервые отреагировал на слухи об учебе дочери: что он сказал

Режиссер высказался о будущем 16-летней дочери Анны. Алексей надеется, что она поступит в ГИТИС.

Недавно в Сети бурно обсуждали 16-летнюю Анну Пересильд — старшую общую дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя. В прессе писали, что юная актриса якобы бросает школу ради карьеры и ГИТИСа. Звездная мама жестко отреагировала на данные новости. Юлия возмутилась поведением журналистов и обвинила их в откровенном вранье, а также искажении слов и формулировок.

Пока Пересильд спорит со СМИ, журналисты Telegram-канала Super нашли другого «пресс-секретаря» Анны. Корреспондент портала встретил отца юной звезды, режиссера Алексея Учителя. Тот признался, что полностью поддерживает выбор дочери и надеется на ее успешное поступление.

«Конечно я за! А что плохого. Поступит, я надеюсь... Буду ли протежировать? Она нас с мамой уже протежирует, у нее уже есть собственная биография», — поделился 74-летний Алексей Ефимович.

Напомним, Юлия Пересильд не замужем. Актриса и звезда фильма «Вызов» воспитывает от Алексея Учителя двух дочерей. Старшая Анна родилась в 2009 году. Она уже активно снимается в кино и даже состоит в отношениях с исполнителем Ваней Дмитриенко. Младшая Мария появилась на свет в 2013-м.