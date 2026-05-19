Мурашко: РФ обсудит с ВОЗ применение российской вакцины от Эболы

Россия обсудит применение российской вакцины от Эболы с руководством Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в свете вспышки эпидемии вируса в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Специалисты Роспотребнадзора выдвигаются для оказания помощи по вопросу вакцин и препаратов. Мы будем обсуждать это с доктором Тедросом [Аданомом Гебрейесусом], руководителем Всемирной организации здравоохранения", - сказал министр российским журналистам в Женеве, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Мурашко отметил, что вопросы инфекционной безопасности стали одной из ключевых тем ассамблеи. По его словам, в ходе сессии Россия отстаивает позиции, необходимые для защиты населения от инфекционных угроз.

Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке ДРК в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек.