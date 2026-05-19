Сбежавшие из детсада в Подмосковье мальчики собирались добраться до столицы

Двое воспитанников детского сада в Подмосковье сбежали с территории через ветхий забор и прошли несколько километров, прежде чем их обнаружили. Оказалось, что мальчики собирались добраться до Москвы, сообщает РЕН ТВ.

18 мая после занятий дети средней группы вышли на прогулку, однако к обеду воспитатели не досчитались двух мальчиков. Они незаметно отошли за веранду, пролезли через отверстие в ограждении и покинули территорию. Охранница детсада отметила, что через имеющиеся в заборе щели способен пролезть даже взрослый человек. Полиция и волонтёры приступили к поискам сразу после исчезновения, информация быстро распространилась по социальным сетям и местным чатам. Спустя пять часов детей нашли живыми и невредимыми в деревне Чепелево, путь до которой занимает не менее часа пешком.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту халатности и неисполнения обязанностей по присмотру за несовершеннолетними возбуждено уголовное дело.

Родители рассказали, что у детей были грандиозные планы — они намеревались добраться до Москвы. Отец одного из мальчиков встретил сына у местного отделения полиции и посадил его на плечи. Теперь ребенка ждет профилактическая беседа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».