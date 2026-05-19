Врач Поломошнова высказалась о вероятности завоза Эболы в Россию

Ситуация в Конго и Уганде, где из-за вспышки Эболы объявили чрезвычайную ситуацию, с большой вероятностью не угрожает жителям России. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист Елизавета Поломошнова.

Как уточняется, вирус не передаётся воздушно-капельным путём, как грипп или ковид. Заразиться можно только при прямом контакте с кровью, слюной, рвотной массой, мочой или грудным молоком больного. Также вирус попадает через общие шприцы, постельное бельё или предметы быта.

«Эбола протекает с лихорадкой, синдромом общей воспалительной реакции, может вызвать тошноту и рвоту, кровотечения различной локализации и быстро прогрессировать вплоть до летального исхода», — объяснила Поломошнова.

Врач подчеркнула, что для россиян риск крайне низкий. Все возможные случаи — только завозные. На пунктах пропуска из стран со вспышкой усилили контроль.

При этом ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.