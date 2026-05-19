Эксперт: мошенники генерируют видеозвонки от родных, чтобы выманить деньги

На экране смартфона - видеозвонок. Мама в слезах говорит, что она попала в беду и ей срочно нужны деньги. Подросток готов сообщить ей код из СМС, чтобы переслать семейные сбережения, он не понимает, что короткое видео было сгенерировано нейросетью. Сама мама в этот момент, живая и невредимая, спокойно сидела на работе. Этот случай из практики привела "РГ" медиатехнолог, замглавы "Диалог Регионы" и основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

© Российская Газета

Эксперт привела статистику МВД: за девять месяцев 2025 года число несовершеннолетних жертв киберпреступлений выросло более чем вдвое - на 120%. За первое полугодие правоохранители зафиксировали свыше 3,5 тысячи случаев, когда подростки невольно становились дропперами - теми, кто выводил украденные суммы на счета мошенников. Юлия Аблец обращает внимание, что большинство подростков к 13-15 годам хотя бы раз сталкивались с попытками обмана в Сети, отвечали на звонки лжесотрудников банков или открывали фишинговые ссылки в мессенджерах.

Главный прием - психологическое давление

Мошенники научились нажимать на две кнопки одновременно - технологическую и психологическую. "Мы наблюдаем синтез продвинутых IT-решений и тонких манипуляций, - поясняет эксперт. - Нейросети генерируют реалистичные видео и аудиосообщения, в них голоса родителей или педагогов звучат абсолютно достоверно. У ребенка нет причин сомневаться, когда ему звонит "мама" и просит продиктовать код из СМС". Преступники проникают в игровые платформы и чаты через взломанные аккаунты подростков и бьют по самым уязвимым точкам этого сложного возраста: желанию доказать самостоятельность, страху за близких и любопытству.

Школьников убеждают перевести деньги ради вымышленной помощи семье или сказочно быстрого заработка.

Массово фиксируются хищения через обещания бесплатных внутриигровых предметов - цепочка, где подросток переходит по внешней ссылке, оставляя мошенникам платежные данные семьи.

Еще опаснее вербовка несовершеннолетних в качестве посредников. "Криминальные организаторы специально ищут подростков, которые не понимают, что за такие действия грозит уголовная ответственность, и предлагают им легкий заработок за обналичивание или перевод крупных сумм, - констатирует Юлия Аблец. - По сути, мы видим формирование теневой цифровой занятости для школьников".

Как защититься от мошенников

Оградить ребенка от сетевых угроз общественные институты пытаются сообща. Роскомнадзор получил полномочия по оперативному управлению российским сегментом сети и внедряет алгоритмы искусственного интеллекта, способные анализировать вредоносный трафик. Минцифры запускает в школах образовательные модули, прививающие базовые навыки цифровой гигиены детям начиная с младших классов. Параллельно идет разработка системы возрастной верификации для социальных сетей.

"Но, не смотря на все предпринимаемые государством меры, семья была и остается основным бастионом защиты", - подчеркивает Аблец.

Она дала несколько рекомендаций для родителей. Нужно выстраивать доверительное общение с ребенком, регулярно разбирать с детьми вероятные сценарии обмана.Установить на детские гаджеты проверенные программы родительского контроля.

Ограничивать время в открытых чатах, предварительно настроив приватность детских профилей на максимум.