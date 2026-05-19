Вирусолог Чепурнов: жара и похолодание влияют на перемещение клещей

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что погодные условия влияют на активность животных, которые могут переносить клещей даже на уже обработанные территории.

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

По словам специалиста, перемещению клещей способствуют домашние собаки, птицы, белки и ежи. Жара или похолодание заставляют животных активнее искать пищу и менять места обитания.

«Я наблюдал случаи, когда на обработанную территорию заново заходит клещ, подтаскивают его и выгуливаемые домашние собаки, и птицы, и белки, которых довольно много сегодня в городах», — пояснил Чепурнов.

По прогнозу вирусолога, в целом по России активность клещей снизится к концу июня. Ориентиром он назвал появление местной клубники: примерно к этому времени число укусов начинает сокращаться.

