Эксперт Галкина не считает смартфоны причиной падения рождаемости в мире

Рост продаж смартфонов в ряде стран нельзя считать первопричиной падения рождаемости на этих территориях. Реальные предпосылки включают урбанизацию, экономическую нестабильность и изменение роли женщины, рассказала ТАСС генеральный директор компании "Нейротренд" (участник рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет") Наталия Галкина.

Ранее журналисты газеты Financial Times проанализировали статистику массового распространения мобильных телефонов на рынках различных стран и пришли к выводу, что этот процесс приводит к снижению рождаемости во всех регионах планеты. Они указали на то, что падение кривой рождаемости в США, Великобритании, Австралии и других странах совпадает с ростом продаж смартфонов на этих территориях.

"На мой взгляд, говорить, что смартфоны напрямую снижают рождаемость во всех регионах, - это серьезное упрощение. <…> Да, там, где растет проникновение смартфонов, рождаемость часто падает, но это не причина. Это просто два глобальных тренда, которые наложились друг на друга. Реальное снижение рождаемости - это целый клубок причин: рост образования, урбанизация, экономическая нестабильность, изменение роли женщины, доступ к контрацепции. Смартфон в этом ряду - скорее яркий символ современности", - сказала Галкина.

Авторы статьи в Financial Times также отметили негативное влияние частого использования социальных сетей, формирующих искусственные стандарты относительно потенциальных партнеров, на способность молодых людей построить серьезные и стабильные отношения.

"Способность молодых людей строить отношения в прямом, живом контакте действительно снижается, но называть это падением социализации как таковой - тоже ошибка. Социализация не исчезла, она просто изменилась. Парадокс в том, что сегодня молодые люди общаются в сети гораздо лучше, активнее и шире, чем взрослые. Они держат десятки контактов, находят единомышленников по редким интересам за пять минут, координируют проекты в мессенджерах. Просто это другая, гибридная социализация", - пояснила эксперт.

Она также согласилась с тем, что молодые люди могут сталкиваться с проблемами в отношениях, но не из-за общения в сети, а из-за трудностей, с которыми они сталкиваются именно при переходе из онлайна в офлайн.