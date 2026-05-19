В Калужской области заложили пограничный «Сад памяти»
На территории учебной пограничной заставы, которая была построена на Ивановском лугу в Малоярославце, 19 мая были высажены 33 яблони. Деревья были посажены по инициативе «Пограничного братства» Малоярославца, общественной организации, объединяющей ветеранов погранвойск. Они станут основой первого в России пограничного «Сада памяти».
"Новая зелёная зона призвана увековечить память о защитниках рубежей Отечества и станет ещё одним символическим местом на карте города",- рассказал глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.