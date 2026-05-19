Аренду электросамокатов ограничили в Солнечногорске
Запрет на использование электросамокатов ввели на территории городского округа Солнечногорск. Информация об этом следует из указа, опубликованного на сайте администрации.
Ограничения ввели на основании решения окружной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Частных электросамокатов меры не коснулись.
В документе введение запрета объясняется отсутствием инфраструктуры, неприспособленностью улично-дорожной сети для СИМ, необходимостью повышения уровня безопасности жизни граждан и предотвращения нарушений правил благоустройства на территории городского округа.
13 мая администрация Лобни тоже ограничила на территории округа работу сервисов по предоставлению в прокат электросамокатов, о чем свидетельствует постановление, опубликованное на сайте властей города.
С 20 апреля прокат электросамокатов также приостановлен в Раменском округе Подмосковья. Причиной стали нарушения правил парковки, отсутствие контроля и угроза безопасности пешеходов. Кроме того, 2 апреля такие же меры затронули Котельники.