Названы повлиявшие на распад СССР факторы

СССР развалился из-за нескольких факторов, считает академик Российской академии наука (РАН) Роберт Нигматулин. Об этом сообщает RTVI.

Первой причиной он назвал экономический фактор. Помимо того, роль в развале Советского Союза, по его мнению, сыграла цензура.

Также советские граждане начали завидовать тогдашнему уровню жизни в Европе, отметил академик.

«Мы хотели побывать там. Мы, побывав там, покупали какие-то видеомагнитофоны, везли… Мы, победители в войне, стали завидовать Германии, которую мы победили», — пояснил он.

Ранее результаты опроса «Ленты.ру» показали, что подавляющее большинство россиян отрицательно относятся к фигуре первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева и считают, что он виновен в развале СССР и последовавших за ним трагичных событиях.