Названы сроки от заражения хантавирусом Андес до первых симптомов заболевания

От момента заражения хантавирусом Андес до появления первых симптомов обычно проходит от двух до четырех недель. В некоторых случаях инкубационный период может растянуться до шести недель. Об этом говорится в научном обзоре Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

В нем также отмечается, что именно этот вариант хантавируса может передаваться от человека к человеку.

Роспотребнадзор выделяет две фазы заболевания. Первая длится три-пять дней, когда симптомы похожи на грипп:

поднимается температура, болит голова, чувствуется ломота в теле, появляется тошнота и рвота. Во второй стадии возникают одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Кроме того, у человека резко падает артериальное давление и начинается сердечная недостаточность.

Вспышка опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека погибли.