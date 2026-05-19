У психбольницы в одном из российских городов заметили огромную очередь

Возле психиатрической больницы в Южно-Сахалинске заметили огромную очередь. Кадрами с места событий поделился телеканал АСТВ.

Наплыв желающих попасть в медучреждение был зафиксирован утром 19 мая. На видео можно увидеть десятки человек, которые стоят в очереди у входа в психбольницу.

Ажиотаж объяснили в Минздраве Сахалинской области. В ведомстве сообщили, что ситуация связана с периодом оформления документов для абитуриентов, которым для поступления необходимо получить справку у психиатра.

В министерстве заявили, что просили жителей заблаговременно обращаться за справками в течение года, чтобы равномерно распределить нагрузку на врачей. Однако желающих прийти раньше не нашлось.

"В связи с одномоментным посещением образовалась очередность", — пояснили в региональном Минздраве.

Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО

До этого российским выпускникам напомнили о главных изменениях правил приема в вузы. Основное изменение – это прием документов только через сервис "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах". Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. С этого года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на платные места – это будет делать Минобрнауки. В то же время университеты смогут сами распределять эти места внутри направления или специальности. Важным изменением стало повышение порога баллов ЕГЭ для приема документов у абитуриента. То есть вузам дали право отсеивать поступающих с низкими баллами еще на этапе приема заявлений.