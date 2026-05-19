Михаил Мишустин рассказал об успехах российской ИТ-отрасли на ЦИПР-2026: «Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных»

В Нижнем Новгороде стартовала конференция ЦИПР-2026. Главным событием первого дня стало пленарное заседание «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», участие в котором приняли Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев, полпред в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представители бизнеса.

Традиционно на площадке ЦИПР в Нижнем Новгороде обсуждают ключевые вызовы, стоящие перед отраслью, и определяют векторы дальнейшего развития цифровой экономики России. Участники пленарной сессии обсудили достигнутые результаты в области импортозамещения промышленности, внедрения российского программного обеспечения и технологического лидерства, а также перспективные задачи на ближайшие годы.

В работе пленарной сессии приняли участие: президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов, генеральный директор «ОАК» Вадим Бадеха, генеральный директор «ОДК» Александр Грачев, генеральный директор и председатель правления «Концерн «Калашников» Алан Лушников, генеральный директор «Апатит» (Фосагро) Денис Новиков, генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов, президент «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков.

Открывая пленарную сессию, Михаил Мишустин подчеркнул важность конференции для отрасли: «На этой площадке традиционно – уже в 11-й раз – собираются ведущие отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти. Все, кто вносит весомый вклад в выполнение поставленной Президентом задачи по укреплению технологического суверенитета и технологической независимости от используемого иностранного программного обеспечения».

Выступая на пленарной сессии, он заявил, что благодаря индустриальным центрам компетенций (ИЦК) удалось организовать принципиально новый уровень взаимодействия между лидерами отраслей и разработчиками. Результат — сотни внедренных промышленных систем, управляющих цехами, логистикой и производством.

Премьер-министр привел ключевые показатели роста ИТ-отрасли. За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж российских продуктов и сервисов вырос почти в 4,5 раза, превысив по итогам прошлого года 5 трлн рублей. Впервые с 2022 года экспорт российского софта вырос на 15%. В отрасли сегодня трудятся свыше миллиона человек.

Михаил Мишустин подтвердил сохранение основных мер поддержки ИТ-отрасли: пониженные тарифы страховых взносов (в два раза ниже, чем в других секторах), льготная ставка налога на прибыль (в пять раз ниже стандартной). Освобождение от НДС для сделок по продаже прав на российский софт остается в полном объеме и распространено на облачные сервисы.

Особое внимание премьер уделил процессу перехода на отечественные разработки. В авиа-, двигателе- и судостроении, на транспорте, в строительстве и ЖКХ доля российского ПО превышает 90%. Появились модули для проектирования авиадвигателей и металлоконструкций. С помощью российской подсистемы сделаны детали для двигателя ПД-14.

Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза, и российские компании полностью перешли на инфраструктуру отечественной разработки. Рынок искусственного интеллекта в России расширяется почти вдвое быстрее остального ИТ-сектора, свыше половины предприятий уже вовлечены в процесс внедрения технологий ИИ.

Подводя итог, премьер-министр подчеркнул: необходимо действовать на опережение — не просто создавать аналоги продуктов, а прогнозировать изменения рынка и конкурировать на новых перспективных направлениях, формируя фундамент для долгосрочного технологического лидерства.

По итогам пленарной сессии Михаил Мишустин дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие цифровой экономики и промышленности. ИЦК необходимо актуализировать ИТ-ландшафты и определить первоочередные задачи до 2030 года, синхронизировав их с отраслевыми стратегиями цифровой трансформации. Минцифры предстоит подготовить сводный доклад в правительство по каждому ИЦК о развитии общесистемного и прикладного ПО. Министерство также должно продолжить активное внедрение российского ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с использованием полноценного облачного контура. Совместно с Минэнерго необходимо ускорить формирование генеральной схемы вычислительных центров, оценив возможности энергосистем. ИЦК совместно с экспертами до конца года проработают варианты перспективных сервисов искусственного интеллекта для каждой отрасли. Кроме того, Минцифры обязано регулярно собирать обратную связь от заказчиков о полноте функционала отечественных решений и от разработчиков — об эффективности мер господдержки.

Также Михаил Мишустин вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минцифры Максутом Шадаевым, полпредом в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным осмотрели выставку цифровых решений ЦИПР.

На стенде Нижегородской области губернатор Глеб Никитин представил ключевые проекты региона, включая модернизацию трамвайной сети, в рамках которой будет реконструировано 110 км путей, и ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк».

«Росатом» представил суверенные PLM-решения — платформы T-FLEX и REPEAT, систему математического моделирования «Логос», технологии цифровых двойников и виртуальных испытаний с ИИ. Отечественные САПР уже применяются в автомобилестроении (российские машины проектируются полностью в PLM-среде), авиации (самолет МиГ-УТС, оснастка для МС-21). На стенде Роскосмоса были показаны модели трех модулей Российской орбитальной станции — универсального узлового, научно-энергетического и шлюзового, перенесенных из импортного в российское программное обеспечение для моделирования T-FLEX PLM.

Также в первый день ЦИПР игроки рынка представили свои цифровые решения и продукты. МегаФон совместно с YADRO (входит в «ИКС Холдинг») продемонстрировал первые серийные российские базовые станции Yadro, уже работающие в Нижнем Новгороде. Одной из главных сенсаций выставки стал аэромобильный комплекс МТС — гексакоптер на шасси «ГАЗ Соболь NN», который за 30 минут разворачивает зону покрытия связи в радиусе 15 км на три дня, что критически важно для удаленных районов и ликвидации ЧС.

Ведущие российские компании продемонстрировали передовые решения на базе искусственного интеллекта. «Норильский никель» внедряет генеративный ИИ в проектирование: сроки подготовки документации сокращены с 20 недель до 3, стоимость проектных решений снижена на 15–25%.

«СиСофт» совместно с ОСК в рамках ИЦК «Судостроение» разрабатывает отечественную судостроительную САПР тяжелого класса для создания единой экосистемы проектирования морской техники, а также занимается импортозамещением ПО для технологий информационного моделирования (ТИМ) в промышленном строительстве.

Аэропорт Шереметьево представил комплексное решение по биометрической идентификации пассажиров, позволяющее проходить регистрацию, сдавать багаж, заходить в чистую зону и садиться на борт без паспорта и посадочного талона — по лицу пассажира.

Также на выставке были представлены: оркестрация цифровых двойников на основе ИИ «Газпром нефти» (к 2028 году — полный цифровой двойник компании), ИИ-ассистент инженера-технолога «Калашникова», собственная система управления производством «Северстали», промышленный робот-манипулятор «Ростелекома» и мобильный комплекс видеоаналитики «НтехЛаб» с точностью распознавания лиц 99%.

Конференция ЦИПР-2026 продолжит работу до 21 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области.

