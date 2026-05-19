Стали известны финалисты XII фотоконкурса «Самая красивая страна»

Жюри выбрало финалистов XII фотоконкурса Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна».

Как рассказали в РГО, в этом году в конкурсе приняли участие 9,5 тысяч авторов, которые отправили в оргкомитет проекта почти 60 тысяч снимков. Среди них есть участники не только из России, но и из Белоруссии, Сербии, США, Бельгии и еще более десятка других стран. При этом, все фотографии сделаны в России — это ключевое условие участия в проекте. В остальном присоединиться к конкурсу мог любой человек, независимо от пола, возраста и места жительства.

После предварительной оценки работ снимки были отправлены к экспертной комиссии конкурса. В ее состав вошли профессионалы фотографии — член правления Союза фотографов дикой природы Илья Труханов, главный редактор журнала Prophotos.ru Георгий Полицарнов, генеральный директор и ведущий фотограф проекта AirPano Сергей Семенов, бильд-редактор бортового журнала «Аэрофлот Premium» Татьяна Точилова и др.

«Участие в заседании позволило мне по-новому взглянуть на работу экспертов и понять, как это непросто — выбрать самые лучшие кадры и отсеять все остальные. Развивались активные дискуссии, коллеги между собой общались, приходили к единому мнению — сам процесс коммуникации получился интересным», — рассказал о своих впечатлениях Илья Труханов. В этом году он выступил в роли члена экспертной комиссии фотоконкурса РГО впервые.

Вначале эксперты выбрали лучшие работы из общего конкурса. Потом из всех отмеченных работ выбрали по десять фотографий в каждой из номинаций основного конкурса, а еще по пять — в каждой из номинаций конкурса «Самая красивая страна глазами детей».

«Мне импонирует детское творчество. Я считаю, что в век нейросетей, когда кругом все генерируют изображения, мы должны приучать детей создавать их как раньше — при помощи фотоаппаратов. Чтобы человек замечал красивое вокруг, мог его выделить из окружающей среды и запечатлеть, расставить акценты. Это точно так же важно, как писать рукой в школе», — рассказал Георгий Полицарнов.

Победители основных номинаций станут известны летом. Авторы лучших кадров получат приз в размере 250 тысяч рублей, а победителей конкурса «Самая красивая страна глазами детей» ждет награда в размере 100 тысяч рублей. Будут и специальные призы, вручаемые партнерами проекта, — «Заповедная Россия» от банка ВТБ, «Снято на ловушку» от АНО «Центр "Амурский тигр"» и компании «ФосАгро», «Природный арт-объект» от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Кроме того, с 18 по 31 мая на сайте проекта пройдет голосование за победителя в номинации «приз зрительских симпатий». А еще организаторы конкурса подготовили особый приз для десяти финалистов из числа наиболее активных участников конкурса за все годы. Их ждет фототур в национальный парк «Сайлюгемский» вместе с РГО. В конце лета они получат возможность сделать уникальные кадры в атмосфере дикой природы в компании опытных фотографов.