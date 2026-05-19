Тренд на долголетие. Россияне рассказали, что делают для улучшения качества жизни. Исследование Rambler&Co

Большинство не доверяют советам из соцсетей по биохакингу и практикуют проверенные базовые способы.

Тренд на долголетие в 2026 году все чаще подается как переход от лечения к предупреждению. На первый план выходят энергия, самостоятельность, а не просто тихое «дожитие». Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, насколько такое доступно обычному человеку и какую роль в нем играют медиа и СМИ.

43% опрошенных россиян признались, что живут как обычно и не строят особых планов на долголетие. Еще 26% сказали, что концепция им близка, но на практике они реализуют ее не так последовательно, как хотелось бы. 19% считают себя слишком молодыми, чтобы об этом думать, и только 12% заявили, что уже вплотную занимаются вопросом.

49% отметили, что самый понятный и доступный путь к долголетию – это регулярный сон, питание и движение без экстремальных нагрузок. Профилактическую медицину – чекапы, анализы, консультации специалистов – назвал каждый десятый (10%) респондент. Контроль своего состояния с помощью пищевых добавок, экспериментальных препаратов и прочих практик биохакинга выбирают всего 3%, а на гаджеты и технологии рассчитывают лишь 1%. 15% отметили сразу все перечисленные варианты. А 22% честно признались, что пока не воспринимают ни один из этих инструментов как реальный для себя.

Большинство (39%) уверены, что в целом долголетие доступно всем, потому что больше зависит от привычек, чем от денег. 23% полагают, что оно, напротив, скорее для обеспеченной аудитории, а 17% подтвердили, что это уже доступно исключительно элитам. 21% смотрят на тему как на что-то слишком далекое и фантастическое.

Роль медиа в этой теме аудитория оценивает как точку роста для изданий. 47% почти не встречают материалы о долголетии в медиа, но хотели бы, тогда как 21% предпочли бы узнавать о таких вещах из других источников. 16% считают, что СМИ уже помогают разбираться в понятиях, переводят исследования на понятный язык и пишут про реальные истории. Каждый десятый (10%) видит пользу медиа в отсеве сомнительных практик и псевдонауки. А 6% отмечают важность именно новостной функции – когда медиа пишут актуальные материалы по этой и смежным темам.

Доверие к публикациям о «новых технологиях долголетия» в соцсетях остается низким. 60% практически не доверяют таким материалам и считают их частью индустрии продаж и маркетинга. Еще 21% относятся осторожно и используют публикации как повод дополнительно почитать об этом в проверенных источниках или задать вопрос врачу. 11% доверяют, если видят ссылки на исследования и комментарии экспертов, а 8% обращается только к крупным изданиям и проверенным авторам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 мая 2026 года, в нем приняли участие более 2 000 интернет-пользователей.