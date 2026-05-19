У без вести пропавшего на СВО россиянина нашлись сразу две жены

У 44-летнего жителя Волгограда, без вести пропавшего на специальной военной операции (СВО), нашлись сразу две жены. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Бывшая супруга и дочь рассказали, что россиянин попал на фронт после задержания во время новогодних праздников. Как удалось выяснить родственницам, мужчина привлек внимание правоохранителей после того, как разбил витрину в алкогольном маркете.

В день подписания контракта о службе, как утверждает экс-семья, волгоградец заключил брак с 32-летней женщиной. Другие близкие установили, что все документы мужчина получил в Самаре. Как он там оказался, родственники до сих пор не могут понять. О новой избраннице родные ничего не знали: россиянин нигде с ней не бывал и не знакомил с семьей. Бывшая супруга заподозрила, что мужчина мог стать жертвой мошенников.

«До пропажи никакой девушки и тем более жены у него не было и быть не могло. Он сильно выпивал, лечился от белой горячки. Последнее время, честно сказать, был не в адекватном состоянии», — поделилась экс-жена.

В июне 2025 года дочь бойца получила извещение от военкомата, что 14 февраля ее отец пропал без вести. Родные стали подавать документы на получение выплат, однако им заявили, что деньги получает вторая жена мужчины. Представитель военкомата в разговоре с бывшей супругой военного подтвердил, что все выплаты направляют второй жене. Никаких сведений о первой женщине у ведомства нет.

Что известно о массированной атаке ВСУ 19 мая

Жительница Волгограда вместе с дочерью обратились в полицию с просьбой провести проверку в отношении обеих жен пропавшего военного.

Ранее сообщалось, что считавшийся без вести пропавшим участник спецоперации год прожил со своей женой.