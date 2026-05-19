Полотно ослепшего Саврасова ушло с молотка почти за 30 млн рублей

Полотно ослепшего к концу жизни живописца Алексея Саврасова ушло с молотка почти за 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".

16 мая прошли торги, посвященные живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. Картина Саврасова "Летний пейзаж" стала рекордсменом торгов - за нее отдали 29 млн рублей. В "Литфонде" называют такие продажи показателем важности сохранения и собирания русского искусства не только для музеев, но и для частных коллекционеров.

"Здесь важно понимать, что, к сожалению, значимых работ наиболее известных русских художников на открытом рынке не так много, отсюда и такой высокий интерес к появляющимся работам высокого уровня и с безупречным провенансом", - сказал генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров.

"Летний пейзаж" относится к позднему периоду творчества мастера, когда зрение ухудшалось, а средств на профессиональные материалы не было. Будучи стеснен этими обстоятельствами, художник намеренно работал в "небрежной" манере.

"Именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением, предвосхитившим поиски лирического направления в русском пейзаже", - добавил Бурмистров.

