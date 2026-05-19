Опрошенные россияне назвали главные гуманитарные науки для понимания мира

Большинство россиян считают историю и психологию ключевыми гуманитарными дисциплинами для понимания мира и собственного места в нем. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного сервиса Литрес и исследовательского агентства Magram MR, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Книжный сервис Литрес и исследовательское агентство Magram MR опросили более 1 200 россиян и выяснили, какие гуманитарные дисциплины они считают самыми полезными для осмысления мира и своего места в нем, а также какие мировоззренческие вопросы их волнуют. Лидерами среди наук стали история (69,5%) и психология (59%). В топ‑5 также вошли философия (39,1%), искусствознание (19,7%) и антропология (14,6%)", - говорится в сообщении.

Исследование выявило различия между поколениями. Так, антропология и искусствознание оказались наиболее востребованы среди молодежи: их выбрали 19,2% и 26% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет соответственно. Среди россиян старше 55 лет эти показатели составили 9,5% и 16,8%. Психология наиболее популярна у респондентов 25-34 лет - ее значимость отметили 61% опрошенных этой возрастной группы. История, напротив, чаще получает поддержку у старшего поколения: среди участников исследования старше 55 лет ее назвали главной гуманитарной дисциплиной 82,2%, тогда как среди россиян 25-34 лет - 63,6%.

Наиболее актуальными мировоззренческими вопросами россияне назвали устройство общества - этот вариант выбрали 55% респондентов. Еще 53% сообщили, что их волнуют темы самоопределения и смысла жизни (вопрос "кто я?"). Также в числе значимых тем оказались этика (45%), познание мира (36%) и художественно-эстетические вопросы (21%). Интерес к художественно-эстетической проблематике чаще проявляет молодежь: среди респондентов 18-24 лет этот показатель составил 28,8%, тогда как среди участников старше 55 лет - 17,8%.

Этические вопросы наиболее значимы для старшего поколения - их отметили 57,9% опрошенных старше 55 лет против 41,9% в группе 45-54 лет. На тот же возрастной сегмент приходится и наибольший интерес к вопросам познания мира.

Рост интереса к философской литературе подтверждают и данные Литрес. По информации сервиса, с 1 января по 15 мая 2026 года выручка от продажи книг по философии увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом среди философских произведений пользовались трактат "Государь" Никколо Макиавелли, сборник "Наедине с собой" Марка Аврелия и произведение "Нравственные письма к Луцилию" Луция Аннея Сенеки.

Онлайн-опрос проводился в апреле 2026 года посредством метода CAWI. В исследовании приняли участие 1 207 россиян старше 18 лет. Данные книжного сервиса приведены за период с 1 января по 15 мая 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.