Володин призвал создавать в России все условия для детского отдыха

Детские лагеря в России должны быть доступными и соответствовать всем современным требованиям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как указано на сайте Думы, Володин встретился с педагогическим составом и руководством подшефного детского лагеря "Дугино-Феникс" в Смоленской области.

"Не может заменить пришкольная площадка детский оздоровительный лагерь, когда для ребенка важно полноценно отдохнуть. Мы должны это понимать и делать все возможное, чтобы у нас детские лагеря были доступны и соответствовали всем современным требованиям", - сказал Володин.

По его словам, для детей гаджеты стали заменять живое общение, но это ни к чему хорошему не приводит, поскольку для ребенка важно развиваться в кругу сверстников.

"В лагере он не только поправляет здоровье, занимается спортом, но и учится коммуницировать в коллективе, приобретает черты характера, социализируется. Это очень сильно ему поможет в будущем", - отметил председатель Госдумы.

Он напомнил, что ранее по инициативе депутатов был принят закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха: теперь за ее работу отвечает глава региона.