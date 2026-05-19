На ЗАЭС назвали атаку ВСУ на Энергодар самой интенсивной за последнее время

Ночная атака ВСУ на Энергодар была самой серьезной за последнее время, в том числе по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской атомной электростанции и их семьи. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Ранее мэр атомграда Максим Пухов заявил о критически высокой активности дронов противника в городе. По его словам, всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома.

"Ночная атака действительно была самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Налет был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна", - сказала Яшина.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Это самое главное. Точное количество [атаковавших Энергодар] беспилотников устанавливается. Атака была массированной", - добавила Яшина.

В городе зафиксированы многочисленные повреждения кровель жилых домов и машин.

Территория ЗАЭС повреждений не получила. Станция работает штатно, все системы под контролем, подчеркнула Яшина.