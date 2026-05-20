В России предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил ввести в России федеральные выплаты за долгий брак. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, следует ввести ежегодную выплату к юбилеям брака, например, пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни, десять — за десять, и так далее с шагом в пять лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу, то есть 50 лет брака, Панеш предложил ввести повышенную выплату в 100 тысяч рублей.

Депутат отметил, что долгие браки становятся редкостью, и те семьи, которые проходят вместе через десятилетия, являются примером для общества. Он также напомнил, что многие регионы уже ввели местные выплаты к юбилеям свадьбы.

«Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас», — добавил Панеш.

Ранее в России призвали увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет в два — два с половиной раза. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.