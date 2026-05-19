Россиянка увидела стадо коров и неожиданно стала миллионершей

Жительница Карелии выиграла свыше двух миллионов рублей в онлайн-лотерее после необычного сна.

О неожиданном выигрыше РИА "Новости" сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея".

Женщина стала обладательницей суперприза в лотерее "Великолепная 8".

– Жительница Республики Карелия выиграла суперприз в онлайн-лотерее "Великолепная 8" – более двух миллионов рублей. Примечательно, что накануне выигрыша ей приснилось большое стадо коров – красивых и ухоженных, – говорится в сообщении.

Женщина решила поискать значение сна в Интернете и узнала, что подобные образы могут символизировать удачу и финансовое благополучие. Через несколько дней она приобрела 10 лотерейных билетов, выбирая числа без особой стратегии, ориентируясь лишь на чётные значения.

Отмечается, что участница начала играть в лотерею совсем недавно. В итоге именно этот билет принес ей крупный выигрыш. Его она планирует потратить вместе с мужем на ремонт, передает издание 360.ru.

