Специалисты рассказали, на какое время года приходится пик распространения хантавируса

Пик распространения хантавируса Андес среди грызунов приходится на лето. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный обзор Роспотребнадзора.

Отмечается, что пик распространения хантавируса напрямую связан с количеством грызунов-переносчиков. Число инфицированных грызунов может составлять до 10-14% весной и возрастать до 60% в летний период, после чего снижаться до 2% осенью.

Ученые подчеркивают, что хантавирус чаще встречается у взрослых самцов, поэтому он прочно закрепился в популяции грызунов.

19 мая уругвайский кардиолог Алехандро Крокер заявил, что риск осложнений при заражении хантавирусом у людей с сердечными заболеваниями выше, чем у других.

Он отметил, что сопутствующие заболевания в целом повышают риск развития осложнений при хантавирусе. По его словам, хантавирус может вызвать у человека миокардиопатию. Последняя способна развиться в сердечную недостаточность, предупредил Крокер.

В начале мая на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На этом фоне судно направили в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров. Далее корабль прибыл в порт нидерландского города Роттердама. 18 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что симптомы заболевания выявили у 11 человек — у девяти из них диагноз уже подтвержден, результаты анализов еще двоих ожидаются. Кроме того, нескольких заболевших спасти не удалось.