Освобожденный археолог Бутягин высказался о случившемся в Польше

Освобожденный из тюрьмы в Польше российский археолог Александр Бутягин охарактеризовал произошедшее с ним как «охоту на ученых». Эксперт добавил, что нынешнее время оказалось «не таким мягким, как хотелось бы».

— Я слишком расслабился и из-за этого пострадал. Надеюсь, мой случай будет единственным и никто больше не попадет в такую ситуацию из моих коллег, — заявил Бутягин в эфире телеканала Крым 24.

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией. . Уже в апреле археолога вернули в Россию в результате обмена заключенными. Спустя несколько дней после освобождения Бутягин заявил, что вскоре снова поедет в Крым.

После своего освобождения Бутягин также заявил, что ему в это «не верится». Он добавил, что чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи. Специалист руководил работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года. Украинцы обвиняли археолога в частичном разрушении объекта культурного наследия.