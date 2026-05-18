Впервые в России суд оштрафовал юристов за использование ИИ на процессе

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа создал важный прецедент: на 50 тысяч рублей за неуважение к суду оштрафована компания, участвующая в разбирательстве. Организация поплатилась за вранье искусственного интеллекта. Ее юристы в кассационной жалобе привели ссылки на несуществующие судебные акты с прямыми цитатами из них. Но дела и цитаты были придуманы нейросетью. А юристы не перепроверили.

О прецеденте "РГ" сообщили аналитики ПравоТех, которые и обнаружили данное дело. В судебном заседании представитель ответчика подтвердил, что приведенной судебной практики не существует.

"Таким образом, общество предоставило суду заведомо ложные сведения, сфальсифицировав источники и стремясь воздействовать на суд округа непререкаемым авторитетом высшей судебной инстанции, надеясь на поверхностное изучение судом округа аргументов кассационной жалобы и принятие желаемого для заявителя жалобы постановления, что является прямым обманом суда и грубейшим проявлением неуважения к правосудию", - сказано в определении Арбитражного суда.

В документе подчеркивается: подобное поведение не может иметь никаких оправданий, в частности, таковым не является подготовка кассационной жалобы с помощью технологий искусственного интеллекта, поскольку в таком случае ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, участвующее в деле, использовавшее указанную технологию (часть 2 статьи 9 АПК РФ)". Юристы попытались сделать невинное лицо, мол, извините, ошибочка вышла, не берите близко к сердцу.

Но прощения не получили.

"Кассационная жалоба подана от имени общества, подписана уполномоченным представителем, общество в лице своего единоличного исполнительного органа не отозвало жалобу и не заявило о том, что ее содержание не соответствует его воле. До того момента, пока суд округа, обнаружив недостоверные ссылки на судебную практику, то есть фальсификацию источников кассационных аргументов, не назначил судебное заседание и не запросил объяснения по этому вопросу, общество "ЦСС" рассчитывало на результативность предпринятого обмана, - сказано в определении. - В связи с этим просьба нового представителя общества о том, что ранее приведенную судебную практику не следует принимать во внимание, не освобождает общество от ответственности, поскольку проявление неуважения к суду уже состоялось как оконченное процессуальное правонарушение и требует неотвратимой адекватной реакции суда".

Аналитики ПравоТех отмечают два момента. Во-первых, суд прямо обозначил использование ИИ при подготовке процессуальных документов как обстоятельство, не освобождающее от ответственности. Во-вторых, применил по этому основанию санкцию - судебный штраф в максимальной для подобных случаев логике "адекватной и неотвратимой реакции" (50 000 рублей при предельных 100 000 рублей по ч. 1 ст. 119 АПК РФ).

"До сих пор линия судов в делах с участием ИИ-инструментов была однонаправленной: суды отказывались принимать сгенерированные ИИ-ответы как доказательства, опираясь на стандартные критерии достоверности, относимости и допустимости. При этом такие дела пока остаются штучными, но показывают общую тенденцию", - рассказал "РГ" заместитель генерального директора ПравоТех Кирилл Кондратенко.

"В деле № 2-3709/2025 Златоустовский городской суд рассматривал спор о пригодности жилья для проживания. Ответчица представила в обоснование своей позиции выводы "нейросети ChatGPT, Gemini, Midjourney" о том, сколько еще лет простоит дом. Суд этот "прогноз" в качестве доказательства не принял и сослался на отсутствие допустимого, достоверного и достаточного подтверждения позиции ответчицы, - рассказал он. - В деле А56-46281/2024 [С01-377/2025] ИП к кассационной жалобе в Суд по интеллектуальным правам приложил анализ дела сразу от трех моделей - Grok 3, DeepSeek R1 и Gemini 2.5 Pro и методику такого анализа. Суд отказался приобщать эти материалы, но по процессуальной причине: кассация в принципе не оценивает новые доказательства".Еще один пример: в споре о контрафакте (дело А51-16042/2024) истец представил ответы Perplexity AI, AI Chat и ChatGPT (включая GPT-4 и GPT-4o), пытаясь доказать факт реализации ответчиком контрафактных товаров через сети "Реми", "РемиСити" и "Экономыч". "Здесь суд высказался уже содержательно: чат-боты "генерируют нужный текст в зависимости от запроса, и не дают достоверный ответ со ссылками на источники информации" - а потому такие ответы доказательственного значения не имеют", поясняет Кирилл Кондратенко.Гурьевский районный суд Калининградской области в деле № 2-4498/2025 столкнулся с попыткой ответчицы оспорить стоимость восстановительного ремонта после залива через заключение ChatGPT-4. Суд указал, что такой "анализ" противоречит требованиям ФЗ № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности", предъявляемым к заключениям экспертов, и по сути является обработкой свободно доступных данных из интернета, достоверность которых не подтверждена.

"Логика судов пока сводится к нескольким простым тезисам. Ответы нейросетей - не доказательство в смысле ст. 67 ГПК или ст. 71 АПК: они не верифицируемы, не имеют ссылок на источники и зависят от формулировки запроса. Экспертизой такой текст тоже не является - ФЗ № 73 предъявляет к эксперту требования, которым модель по определению не соответствует. На стадии кассации ИИ-анализ дела отсекается еще до содержательной проверки - как любое новое доказательство, - рассказывает Кирилл Кондратенко. - При этом сама практика уже накапливается, и стороны все чаще пытаются заходить с нейросетями в самых разных ролях - от технического консультанта до эксперта по ущербу".

При этом определение Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, по словам заместителя генерального директора ПравоТех, переводит дискуссию на другой уровень.

"Здесь речь не о доказательственной силе ИИ, а о процессуальной добросовестности стороны, которая полагается на нейросеть при подготовке документа, - говорит Кирилл Кондратенко. - Суд квалифицировал представление сфабрикованных ссылок как обман суда и грубейшее проявление неуважения к правосудию - независимо от того, генерировались ли эти ссылки человеком сознательно или были "придуманы" языковой моделью".

Собеседник "РГ" подчеркивает, что слово галлюцинации являются в данном случае не свойством технологии, а свойством конкретного класса инструментов.