На борту затонувшего парохода «Князь Горчаков» лежит что-то очень дорогое

Затонувший более века назад у берегов России пароход «Князь Горчаков» перевозил таинственный груз, застрахованный на огромную по тем временам сумму — почти 1,5 млн рублей. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал председатель Приморского отделения Русского географического общества Алексей Буяков.

Что именно находилось на борту судна, затонувшего в 1906 году под Владивостоком, пока остается неизвестным. Однако исследователи надеются найти сведения о грузе в российских архивах.

Пароход нашли во время обследования акватории залива Петра Великого. По предварительным данным, размеры и очертания объекта совпадают с «Князем Горчаковым», который пропал у острова Аскольд более 120 лет назад.

Специалисты предполагают, что судно подорвалось на японской мине по пути во Владивосток и затонуло из-за существенного повреждения носовой части корпуса.

Его обследовали члены экипажа гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты Гидрографической службы, совместно с представителями фонда «Люди моря». Теперь ученые собираются организовать новую экспедицию, чтобы установить точные координаты и обследовать пароход с помощью водолазов или подводных аппаратов. Если состояние предметов позволит, часть груза могут поднять со дна и передать в музей.

