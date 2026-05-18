Организаторы фестиваля «Солома» объявили новых звездных участников – это IOWA и Антоха МС

27 и 28 июня к звездному лайн-апу фестиваля «Солома» в кинопарке «Москино», Zivert и Uma2rman, присоединятся IOWA и Антоха МС.

© предоставлено Антохой МС

Один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей Антоха МС исполнит «Лето, прием», «Мгновение», «Небеса», «Ритм сердца».

IOWA зажжет с известнейшими композициями – «Маршрутка», «Улыбайся», «Плохо танцевать».

Хедлайнер первого дня фестиваля Zivert исполнит «Beverly Hills», «Life», «Эгоистка», «ЯТЛ».

Завершит «Солому» группа Uma2rman с хитами «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор», «Ты далеко», «Папины дочки».

С первых дней фестиваль «Солома» дает возможность молодым коллективам и исполнителям выступить на одной сцене с маститыми и известными музыкантами. И в этом году свое творчество широкому зрителю представит певица, автор и артистка Маша Фэй.

Какой еще артист выйдет на сцену фестиваля?

Следите за информацией на сайте «Солома»!

© предоставлено Антохой МС

Также гостей фестиваля ждет классная программа для семейного отдыха!

«Солома» в кинопарке «Москино» – это не просто музыкальный фестиваль под открытым небом. Это интересное путешествие в мир кино и музыки на целый день. До начала выступлений артистов гости могут посетить экскурсии, квесты, занятия и конкурсы в разных локациях. Насыщенная программа «Киновыходных» подойдет для всей семьи, поможет хорошо отдохнуть взрослым и детям любого возраста.

В оба фестивальных дня в кинопарк можно будет приехать к 11:00 и прогуляться по территории съемочных натурных площадок, увидеть декорации «Уездный город», «Москва 1940-х», «Центр Москвы», «Ярмарочная площадь», «Парк сказок», «Дальневосточный город» и многие другие, на которых прошли съемки фильмов и сериалов.

В 12:00 для посетителей кинопарка начнут работать интерактивные занятия, постановочные съемки, квесты, фотосессии, тюбинговая горка и многое другое. На территории парка под открытым небом будет работать фудкорт с разнообразным меню, а в Парке сказок в тени деревьев можно присесть отдохнуть и даже устроить небольшой пикник.

Выступления артистов начнутся в 18:00 и продлятся до 22:00.

Нужно успеть купить билеты на фестиваль!

Цены на билеты варьируются в зависимости от дня покупки. Чем ближе событие, тем меньше остается билетов, тем они дороже.

Билет на фестиваль и посещение кинопарка на весь день стоит 2000 рублей (взрослый, 18+). Дети до 7 лет, участники СВО и члены семей участников СВО могут посетить мероприятие бесплатно. Больше информации на сайте.