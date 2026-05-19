Мединский назвал полководца Суворова образцом воина и русского патриота

Русский полководец Александр Суворов был образцом воина и русского патриота, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

По его словам, образ полководца навсегда останется в сердцах военнослужащих.

«Суворов – образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он – гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного», – отметил Мединский на презентации мультсериала «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова».

Проект состоит из 17 серий и базируется на труде историка Николая Полевого. При создании анимации использовалась гибридная технология: нейросети помогали воссоздавать детали и ускоряли процесс, а специалисты отвечали за художественную интерпретацию. В визуальный ряд вошли более 100 работ графиков XIX века, а музыкальное сопровождение написали современные композиторы.

Директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул важность поддержки проектов, объединяющих научные исследования с современными форматами. Мультсериал будет доступен в экспозиции Исторического музея и на цифровых платформах, что позволит расширить аудиторию и усилить образовательный эффект.

