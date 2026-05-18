В Новороссийске строят храм Тихвинской иконы Божией Матери

В Новороссийске на Анапском шоссе продолжают возводить храм Тихвинской иконы Божией Матери. В эти дни строители занимаются заливкой правого свода, а также идет подготовка к подъему купола храма, сообщил корреспондент сетевого издания "Новороссийский рабочий".

Работы по заливке свода ведутся на высоте 18 метров. Процесс требует особой тщательности, сообщает главный инженер храма Павел Соха. Нужно правильно выставить опалубку, выполнить армирование и строго следовать технологии укладки бетона. На заливку свода уйдет 80 кубов, а всего на строительство церкви потребуется 240 тонн высококачественного пластичного бетона.

После заливки храм украсит купол, который пока находится на земле. Поэтому у горожан есть возможность рассмотреть его вблизи. Уникальную работу по сварке купола выполнил новороссийский мастер Андрей Листопадов, сварщик с 33‑летним стажем, который также владеет профессиями слесаря, кузнеца и мастера художественной ковки.

Мастер поделился историей создания купола: два года назад он познакомился с настоятелем храма отцом Дмитрием и главным инженером Павлом Николаевичем. После изучения проекта мастера рассчитали и начертили необходимые элементы, подобрали профильную трубу. Фермы собрали в цеху, затем привезли на место строительства, подготовили фиксирующие части купола приспособления, и Листопадов приступил к сварке. Точность исполнения подтвердила проверка лазерным уровнем: купол сварен с ювелирной аккуратностью.

После сборки металлического основания кровельщики украсили маковку "золотой" чешуей. Сейчас вес купола без креста составляет три тонны.

Настоятель храма Дмитрий Левчук сообщил, что установку купола планируют завершить к Престольному празднику Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля.