Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев во время прямого эфира заседания правительства региона, проходившего в режиме видео-конференц-связи, выругался нецензурной бранью. Губернатор региона Александр Хинштейн пообещал разобраться с этим вопросом в закрытом режиме, отметив, что у чиновника проблемы не только со связью, но и речевым аппаратом.

18 мая в ходе заседания правительства Курской области Хинштейн попросил пояснить главу Большесолдатского района о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Зайцев не отзывался, затем микрофон чиновника включился и все участники трансляции услышали, как глава выругался в нецензурной форме. Спустя небольшое время Зайцев обратился к Хинштейну и извинился за проблемы со связью.

Чиновник из приграничья выругался матом на совещании с российским губернатором