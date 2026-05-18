Туристка оказалась в центре скандала из-за издевательств над беременной ослицей

В Дагестане разгорелся скандал после появления в соцсетях видеозаписи с участием туристки и беременной ослицы. На кадрах видно, как девушка взбирается на животное и, пытаясь заставить его двигаться, наносит удары ногами по животу.

По словам очевидцев, перед этим ослице дали чипсы, а рядом находились гиды и другие отдыхающие. Вместо того чтобы вмешаться, присутствующие подбадривали девушку, выкрикивали шутливые реплики. Единственным замечанием со стороны сопровождающих стала просьба не бить животное именно в область живота.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи и местные жители резко осудили поведение туристки и гидов, назвав произошедшее жестоким обращением с животными, и призвали правоохранительные органы провести проверку.

Специалисты напоминают, что использование беременных животных для катания недопустимо. Такая нагрузка вызывает сильный стресс и может навредить им и будущему потомству.