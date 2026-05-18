В трех российских городах объявили режим «черного неба»

В трех городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — объявили режим неблагоприятных погодных условий, который в народе называют "черным небом". Об этом сообщает kp.ru.

Это означает, что из-за определенных атмосферных условий выбросы от заводов и машин не будут рассеиваться, а осядут на уровне жилых домов. По данным Башгидрометцентра, режим "черного неба", которому была присвоена вторая степень, продлится до 20:00 18 мая. В этот период предприятиям необходимо снизить объем выбросов. Местных жителей призвали плотно закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

30 апреля в Красноярском крае объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. "Черное небо" нависло над Красноярском, Зеленогорском, Дивногорском, Железногорском, поселком Солнечный и еще в 30 округах края — в том числе в южной части Таймырского (Долгано-Ненецкого) округа и в Норильске.

Режим "черного неба" объявляется в том случае, когда вредные примеси из-за отсутствия ветра дольше задерживаются в атмосфере. В итоге образуется смог, качество воздуха резко падает.