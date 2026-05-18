В Подмосковье определили лучших и худших глав

Обнародован официальный рейтинг работы глав городских округов Московской области, составляемый по целому ряду показателей правительством региона. Главный критерий - мнение жителей о качестве ЖКХ, образования, культуры, экологии и других сфер, пишет Msk1.ru.

Худший рейтинг оказался у бывшей главы Химок Елены Земляковой, чьей работой остались довольны всего 25% опрошенных. Самая внушительная поддержка у главы ЗАТО Восход Елены Филатовой - 93%. Что интересно, выше рейтинг у глав именно совсем небольших муниципалитетов. Так, в топе оказались руководители Восхода, Звездного Городка, Молодежного и Власихи. Разбавил первую пятерку лишь глава Зарайска.

В худшей пятерке обосновались Химки, Воскресенск, Чехов, Солнечногорск и Серпухов. В основном жителей не устраивает работа глав по качеству дорог и воды в кранах, транспортная доступность и деятельность ЖКХ.

Отмечается, что с начала нового, 2026 году, в Московской области уже сменились главы в семи округах. Это Химки, Клин, Звездный Городок, Серебряные Пруды, Павловский Посад и Богородский округ. Несколько глав были переизбраны депутатами на новые сроки исполнения полномочий. Это произошло в Ступино, Пушкино, Можайске и во Власихе.