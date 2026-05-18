Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

Бывший штатный киллер ореховской группировки Олег Пронин по кличке Аль Капоне устроился водителем VIP-такси в Крыму, сообщают Telegram-каналы.

После выхода на свободу в 2023 году 58-летний мужчина вместе с женой продал квартиру в Кемерово и переехал к морю, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На новом месте жительства Пронин работает в тарифе «бизнес-класс», перевозя состоятельных клиентов на старой машине марки Mazda. После освобождения за ним установлен строгий надзор сроком на три года. Ему запрещено покидать полуостров, выходить из дома с 22.00 до 06.00, а также вменено в обязанность регулярно отмечаться в полиции.

Олег Пронин был осужден в 1999 году и провел за решеткой 24 года. По данным СМИ, на его счету 22 убийства. За время отбывания наказания он 135 раз привлекался к дисциплинарной ответственности и получил статус злостного нарушителя режима.

К ореховской ОПГ под руководством Сергея Тимофеева (Сильвестра) Пронин присоединился в начале 1990-х годов.

Группировка промышляла рэкетом, разбоями и заказными убийствами. В 1998 году Пронин лично застрелил старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя, замаскировавшись под бездомного у его подъезда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киллер Леша Солдат подавал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии.