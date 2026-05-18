Четырех туристов спасли в горах Крыма

В крымских горах успешно завершилась поисковая операция. Группа туристов потеряла ориентир на местности и не смогла самостоятельно выбраться с маршрута. Об этом проинформировало республиканское главное управление МЧС РФ.

Инцидент произошел в окрестностях села Многоречье. Четверо человек заплутали в горно-лесной местности и не могли найти дорогу обратно к своему автомобилю. Сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно провели мероприятия по поиску и обнаружению потерявшихся.

Спасенных сопроводили к личному транспорту. Медицинская помощь туристам не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Спасатели призывают граждан регистрировать свои походы и не отклоняться от известных троп.