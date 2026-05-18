В Краснодарском крае задерживаются 16 поездов

16 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часа задержаны 16 пассажирских поездов. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием", - говорится в сообщении.

Крымский мост перекрывали с 21:05 мск 17 мая до 07:29 мск 18 мая.