Онищенко призвал не ездить в экзотические страны из-за Эболы

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны из-за риска заразиться лихорадкой Эбола.

Об этом Онищенко рассказал РИА Новости.

По его словам, наступает сезон отпусков, и многие стремятся в экзотические места. Однако сейчас это неоправданный риск.

Он подчеркнул, что вирус Эбола очень опасен и заразен. Даже если поездка планируется не в Африку, есть вероятность подхватить инфекцию.

«Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, всё равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал Онищенко.

Многое, по его мнению, зависит не только от медицины, но прежде всего от бдительности человека и заботы о своём здоровье.

Ранее свыше 80 летальных исходов было зафиксировано в результате вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго.