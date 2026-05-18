Онищенко призвал не ездить в экзотические страны из-за Эболы
Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны из-за риска заразиться лихорадкой Эбола.
Об этом Онищенко рассказал РИА Новости.
По его словам, наступает сезон отпусков, и многие стремятся в экзотические места. Однако сейчас это неоправданный риск.
Он подчеркнул, что вирус Эбола очень опасен и заразен. Даже если поездка планируется не в Африку, есть вероятность подхватить инфекцию.
«Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, всё равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал Онищенко.
Многое, по его мнению, зависит не только от медицины, но прежде всего от бдительности человека и заботы о своём здоровье.
Ранее свыше 80 летальных исходов было зафиксировано в результате вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго.