Смартфоны оказались причиной падения рождаемости в мире

Распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости по всей планете. Об этом в воскресенье, 17 мая, заявила газета Financial Times.

В статье отмечается, что кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для молодежи в начале 2000-х не показывала существенных изменений, но в 2007 году резко пошла на спад. Аналогичная тенденция была зафиксирована во Франции и Польше в 2009 году, а также в 2012 году в Мексике, Марокко и Индонезии. В странах Африки показатель стал уменьшаться с 2013 по 2015 год. По времени эти изменения соответствуют увеличению продаж смартфонов.

— Чтобы встретить человека, с которым вы поженитесь, требуется отфильтровать много людей. Если вы социализируетесь намного меньше, то у вас занимает больше времени поиск пары, если вы вообще ее находите, — поясняет демограф Лайман Стоун.

Эксперт также подчеркнул, что при общении со сверстниками в реальной жизни стандарты для выбора партнера формируются, опираясь на настоящий мир, а не на искусственные представления, говорится в материале.

