Россиянам напомнили о ближайшем сокращенном рабочем дне

11 июня рабочий день будет короче на час, так как после него отмечается День России. Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, в этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Там рекомендовали после заката смотреть в сторону западного горизонта — тогда невооруженным глазом можно будет увидеть три планеты, выстроившиеся по диагонали.